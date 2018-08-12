Пограничники со стрельбой задержали грузовик с контрабандными шубами и дубленками из РФ

Водитель пустился в бега после того, как военнослужащие прострелили колесо авто

Украинские пограничники в Краснопольском районе Сумской области с применением оружия задержали автомобиль УАЗ, который незаконно пытался перевезти из России меховые изделия. Об этом сообщил отдел коммуникации Госпогранслужбы.

"Во время задержания водитель не выполнил законные требования пограничного наряда по остановке транспортного средства и своими действиями пытался осуществить наезд на пограничника", – отмечено в сообщении.

Чтобы остановить правонарушителя, пограничники осуществили предупредительный выстрел в воздух, на что водитель не отреагировал и продолжил двигаться дальше. Один из военнослужащих произвел выстрелы из АК-74 по колесам автомобиля, попав в одно из них. Однако водитель на большой скорости пытался продолжить движение.

После того как он понял, что ему не удастся сбежать, водитель покинул транспортное средство и пустился в бега.

"Осмотрев транспортное средство, пограничники обнаружили в нем около полусотни тюков с товарами народного потребления – шубы, полушубки, жилеты, дубленки, кожаные куртки, пуховики и трикотажные изделия в ассортименте. Кроме этого, в автомобиле находились коробки с бижутерией и наручными часами", – отметили в Госпогранслужбе.

Транспортное средство вместе с грузом в установленном порядке передано работникам полиции. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.

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