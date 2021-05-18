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Пограничники вторые сутки выгружают рекордную партию контрабанды в Николаевском порту (фото, видео)

18 мая, 15:11

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Сейчас продолжается выгрузка мягких контейнеров с контрабандным товаром, который обнаружили вчера, 17 мая

В Николаевском порту пограничники вторые сутки выгружают рекордный груз контрабанды, а именно 13 тонн товаров народного потребления – обувь, спортивные костюмы, купальники, духи, автозапчасти и тому подобное.

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Как рассказали в пресс-службе ГПСУ, судно прибыло в порт из Турции, сверху оно было загружено цементом, но под ним находился более ценный товар. Незаконный груз обнаружили 17 мая в ходе реализации оперативной информации.

По состоянию на 8 утра 18 мая уже выгружено три четверти контейнеров с незаконным товаром. Сейчас продолжается выгрузка биг-бэгов (мягких контейнеров) с контрабандным товаром.

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После проведения соответствующих экспертиз и перерасчета будет установлена сумма оценки товаров.

Ранее мы сообщали, что в Одесском порту обнаружили сигареты из ОАЭ.

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Также напомним, сколько Украина теряет денег из-за контрабанды.

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