Пограничники вторые сутки выгружают рекордную партию контрабанды в Николаевском порту (фото, видео)

В Николаевском порту пограничники вторые сутки выгружают рекордный груз контрабанды, а именно 13 тонн товаров народного потребления – обувь, спортивные костюмы, купальники, духи, автозапчасти и тому подобное.
Как рассказали в пресс-службе ГПСУ, судно прибыло в порт из Турции, сверху оно было загружено цементом, но под ним находился более ценный товар. Незаконный груз обнаружили 17 мая в ходе реализации оперативной информации.
По состоянию на 8 утра 18 мая уже выгружено три четверти контейнеров с незаконным товаром. Сейчас продолжается выгрузка биг-бэгов (мягких контейнеров) с контрабандным товаром.
После проведения соответствующих экспертиз и перерасчета будет установлена сумма оценки товаров.
Ранее мы сообщали, что в Одесском порту обнаружили сигареты из ОАЭ.
Также напомним, сколько Украина теряет денег из-за контрабанды.