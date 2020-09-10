"Погром" на могиле Раби Нахмана в Умани: в общине прокомментировали инцидент

Брацлавские хасиды, которые раскидали вокруг могилы Раби Нахмана в Умани ограждения, не поняли, что их установили там для соблюдения социальной дистанции между посетителями. Об этом рассказали журналистам "Сегодня" в еврейской общине.

"Они думали, что хотят закрыть полностью могилу и не пустить. Они неправильно поняли ситуацию", – сообщили нам об инциденте.

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На данный момент на могиле Раби Нахмана поваленные ограждения восстанавливают. Также в общине отметили, что действия отдельных представителей не характеризуют всех представителей иудаизма и такое поведение осуждают.

Напомним, сегодня, 10 сентября, в Умани хасиды раскидали вокруг могилы Раби Нахмана "карантинные" ограждения. Видео "погрома" появилось в сети.

Ранее мы сообщали, что в этом году на празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана в Умань приедут около трех тысяч паломников-хасидов. Так как в стране царит эпидемия коронавируса, все паломники пройдут тест на COVID-19.

Также напомним, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы израильтяне свободно посещали Украину, он осудил любые проявления антисемитизма и пообещал защитить паломников.

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