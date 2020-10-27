Похищали до 20 000 долларов в день: в Виннице накрыли нелегальные call-центры (фото)

В Виннице правоохранители блокировали деятельность двух нелегальных call-центров, с помощью которых злоумышленники ежедневно похищали 20 000 долларов у банковских клиентов.

Реклама

Об этом информирует пресс-служба СБУ.

Установлено, что незаконный бизнес организовали двое местных жителей и двое – из других областей. Дельцы разместили оборудование в офисных помещениях.

Как выяснилось, операторы звонили клиентам, представлялись работниками банка и предлагали услуги страхования и депозитов. Во время разговора нарушители "уточняли" реквизиты банковских карт и пароли. Получив доступ к счетам граждан, злоумышленники снимали с них деньги.

Отмечается, что среди "клиентов" call-центров были вкладчики как государственных, так и коммерческих банков, а также "некоторых учреждений с постсоветского пространства".

Реклама

По предварительным данным, нелегальный бизнес просуществовал около пяти месяцев, там работали около 40 человек.

В офисах копы изъяли более 40 компьютеров и телекоммуникационное оборудование, sim-карты, а также документацию, подтверждающую преступления.

Напомним, ранее в Украине полицейские разоблачили группу мошенников, которые опустошили банковские счета пострадавших более чем на миллион гривен.

Кроме того, мы рассказывали, что в Луцке предприимчивые мошенники воровали с банковских карточек украинцев по полмиллиона гривен в месяц.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама