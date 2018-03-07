Похищение украинских пограничников ФСБ: появились неожиданные подробности

Сегодня, 17:49

Стало известно, на кого пало подозрение среди украинских силовиков

Фото: 7kanal.com.ua
Фото: 7kanal.com.ua

Государственная пограничная служба Украины проверяет возможную причастность своих сотрудников к похищению в октябре 2017 работников Сумского пограничного отряда Игоря Дзюбака и Богдана Марцона. Об этом "Громадському радіо" сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Мы изучаем возможную причастность к их похищению как сотрудников Государственной пограничной службы, так и, возможно, даже работников других правоохранительных органов. Есть уголовное дело Национальной полиции о похищении", – отметил Слободян.

По его словам, российские спецслужбы трижды пытались похитить украинских пограничников после того, как в июне 2017 года на территории Украины были задержаны двое сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Четвертая попытка оказалась удачной, добавил Слободян. 

Ранее президент Петр Порошенко приветствовал возвращение в Украину пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака.

"Еще двое украинцев освобождены из плена. Это наши пограничники Богдан Марцонь, Игорь Дзюбак. Агрессоры похитили их на Сумщине 3 октября прошлого года. Ребята, добро пожаловать домой!", – написал Порошенко.

Как сообщалось, Госпогранслужба Украины заявила об исчезновении 3 октября 2017 года двух военнослужащих во время мониторинга границы в Сумской области. В то же время российские СМИ обнародовали информацию о задержании представителями пограничного управления ФСБ РФ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда.

12 октября 2017 года стало известно, что российская ФСБ обвинила украинских пограничников якобы незаконном пересечении границы.
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