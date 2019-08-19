Похитил женщину и вывез за границу: в Житомирской области задержали иностранца

Пострадавшей удалось сбежать, после чего она обратилась в полицию

/ Фото: Нацполиция

Правоохранители в Житомирской области задержали иностранца, который шантажом и угрозами заставил 25-летнюю женщину пересечь границу и удерживал ее по месту жительства, постоянно эксплуатируя. Об этом сообщила пресс-служба ГУНП области.

"В ходе уголовного производства установлено, что потерпевшая и задержанный познакомились в г. Коростене в конце 2018 и некоторое время поддерживали отношения. Однако через вспыльчивый и несколько агрессивный характер мужчины девушка решила прекратить общение и уехала из города на работу в столицу. Такое решение явно не понравилось иностранцу, который время от времени приезжал в райцентр по делам, и он начал преследовать ее", – сообщили в полиции.

В начале июля 2019 мужчина с сообщником приехал к дому, где раньше проживала девушка и потребовал у матери сообщить о ее местонахождении. Сначала женщина наотрез отказалась, но мужчина, применив физическую силу и электрошокер, заставил позвонить дочери и попросить приехать домой, ссылаясь на плохое самочувствие.

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Когда девушка зашла в дом, там уже ждал злоумышленник. Шантажируя взятием матери в заложники, иностранец заставил девушку поехать за границу.

"Мужчина сказал девушке, что ее мать находиться в его плену, пока она не пересечет границу Украины с его товарищем, при этом она должна соответственно себя вести и никому не сообщать о таком положении вещей: ни пограничникам, ни полицейским", – рассказал начальник ГУНП Житомирщины Вячеслав Печененко.

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"В начале августа пленнице удалось вернуться домой и она сразу обратилась в полицию. Мы начали уголовное производство и проводили мероприятия по установлению места нахождения мужчины. Вчера был задержан во время "общения" (если угрозы и шантаж можно так назвать) с девушкой. По украинскому законодательству за такие действия иностранцу грозит до 15 лет заключения. Также полицейские имеют сведения о сообщнике задержанного, в настоящее время устанавливается его местонахождение", - сообщил Вячеслав Печененко и добавил, что во время задержания мужчина избавиться пистолета, бросив его в мусорный бак.

Досудебное расследование проводится сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.1 ст. 147 (захват заложников) и ч.3 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека).

Напомним, ранее в Ровенской области полицейские задержали трех женщин, которые вербовали на работу за границей, а в результате отправляли в сексуальное рабство.

Кроме этого, ранее в этом году 36-летнюю украинку Юлию Сусляк задержали в Грузии по подозрению в торговле детьми. Женщина въехала в страну с 10 детьми, семеро из которых были рождены суррогатными матерями.

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