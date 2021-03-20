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"Похож на русского царька": в Житомирской области памятник погибшим солдатам сравнили с Путиным

20 марта, 10:48

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Пользователи соцсетей высказали свое недовольство

В селе Дидковичи Коростенского района, что в Житомирской области, памятник погибшим солдатам сравнили с президентом РФ Владимиром Путиным.

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В сообществе "Коростенский укрепрайон (УР№5)" на странице в Facebook опубликовали фото монумента. Пользователи соцсети нашли сходство с хозяином Кремля, о чем написали в комментариях к посту.

"Мне одному кажется, что на современного царька русского похож?" и "Вова Путин (копия)" - написали под фотографией.

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Кроме того, некоторые пользователи назвали это позором и издевательством.

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Ранее мы сообщали, что "Писающих мальчиков" в Киеве превратили в зэков.

Также напомним, вандалы облили краской памятник героям АТО в Киеве.

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памятник село соцсети житомирская область Владимир Путин
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