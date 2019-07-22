Покупал технику за чужой счет: в Черкассах задержали интернет-мошенника

Мужчина использовал информацию как об украинцах, так и об иностранцах

фото: Киберполиция.

Жителя города Черкассы уличили в использовании похищенных баз данных для онлайн-покупок. Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Украины.

Правоохранители разоблачили 30-летнего жителя Черкасс в использовании похищенных реквизитов банковских карт и персональных данных граждан.

Как установили копы, злоумышленник покупал на закрытых форумах в интернете украденные хакерами базы данных о пользователях мировых онлайн ресурсов по купле-продаже товаров. Имея их реквизиты для онлайн расчетов, человек покупал за рубежом дорогостоящую технику и продавал ее на территории Украины.

За время использования преступной схемы мужчина получил около 200 международных посылок на одном почтовом отделении. Во время следствия установят всех лиц, ставших его жертвами. Среди пострадавших были как граждане Украины, так и иностранцы. Сейчас работники киберполиции присылают запросы в разные страны, чтобы установить всех потерпевших.

Во время обыска в квартире злоумышленника киберполицейские обнаружили много цифровой техники для продажи, компьютерную технику, а также копию документов подставных лиц, на имя которых направлялись международные бандероли.

Уголовное производство открыто по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Одессе задержали мужчину, который подделывал банковские карточки горожан и воровал с них деньги.

Кроме этого, мы писали, что владелец турагентства в Полтаве продавал клиентам туры, которых не организовывал . Как только пострадавшие начали обращаться в полицию, мошенник исчез. Уже есть шестьдесят жертв аферы.

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