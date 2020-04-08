Покушение на бизнесмена в Николаеве: в дело "вмешалась" медицинская маска

Стрелка, который ранил бизнесмена Михаила Титова в Николаеве, видели многие, однако опознать не могут из-за карантинных мер. Дело в том, что злоумышленник скрыл свое лицо за медицинской маской. Об этом рассказал адвокат бизнесмена Сергей Войченко, передают "Новости-N".
"Нужно учитывать, что карантин также способствовал совершению преступления, потому что преступник находился в медицинской маске, и это не вызвало ни у кого никаких подозрений", – отметил Войченко.
По его словам, близкие и друзья Титова "собрали фонд, чтобы была возможность заплатить людям за информацию, которая бы могла способствовать раскрытию преступления".
"Возможно у водителей сохранились какие-то видеозаписи. На сегодняшний день, полиция думает, что стрелок был один. И даже те, кто его видел, то распознать какие-либо приметы не смог, так как он в маске", – сказал Войченко.
Предварительно, стрелок был крепкого телосложения, рост – примерно 170 сантиметров, на нем была кепка, которую он надвинул на глаза, а на лице – медицинская маска, как утверждают очевидцы, черного цвета, в руках злоумышленник нес спортивную сумку.
Также адвокат подчеркнул, что преступник выжидал Титова из своего "убежища" на техническом этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Севастопольской, 47. Полиция обнаружила на месте покрывало.
Тем временем, состояние раненого бизнесмена расценивается как стабильно тяжелое. Он находится в реанимации.
Как ранее сообщал сайт "Сегодня", в Николаеве продолжается расследование покушения на местного бизнесмена Михаила Титова – полицейские рассматривают пять версий, связанных с попыткой его убийства.
Как сообщили в областном управлении Нацполиции, было установлено место засады вероятного снайпера, а также его оружие. Событие квалифицировали по признакам статьи Уголовного кодекса "совершение умышленного убийства по корыстным мотивам".
А ранее город Мукачево Закарпатской области был взят под усиленную охрану после стрельбы. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":
Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево
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