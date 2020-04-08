Покушение на бизнесмена в Николаеве: в дело "вмешалась" медицинская маска

Стрелка, который ранил бизнесмена Михаила Титова в Николаеве, видели многие, однако опознать не могут из-за карантинных мер. Дело в том, что злоумышленник скрыл свое лицо за медицинской маской. Об этом рассказал адвокат бизнесмена Сергей Войченко, передают "Новости-N".

"Нужно учитывать, что карантин также способствовал совершению преступления, потому что преступник находился в медицинской маске, и это не вызвало ни у кого никаких подозрений", – отметил Войченко.

По его словам, близкие и друзья Титова "собрали фонд, чтобы была возможность заплатить людям за информацию, которая бы могла способствовать раскрытию преступления".

"Возможно у водителей сохранились какие-то видеозаписи. На сегодняшний день, полиция думает, что стрелок был один. И даже те, кто его видел, то распознать какие-либо приметы не смог, так как он в маске", – сказал Войченко.

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Предварительно, стрелок был крепкого телосложения, рост – примерно 170 сантиметров, на нем была кепка, которую он надвинул на глаза, а на лице – медицинская маска, как утверждают очевидцы, черного цвета, в руках злоумышленник нес спортивную сумку.

Также адвокат подчеркнул, что преступник выжидал Титова из своего "убежища" на техническом этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Севастопольской, 47. Полиция обнаружила на месте покрывало.

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Тем временем, состояние раненого бизнесмена расценивается как стабильно тяжелое. Он находится в реанимации.

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", в Николаеве продолжается расследование покушения на местного бизнесмена Михаила Титова – полицейские рассматривают пять версий, связанных с попыткой его убийства.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, было установлено место засады вероятного снайпера, а также его оружие. Событие квалифицировали по признакам статьи Уголовного кодекса "совершение умышленного убийства по корыстным мотивам".

А ранее город Мукачево Закарпатской области был взят под усиленную охрану после стрельбы. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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