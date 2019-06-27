Покушение на экс-мера Конотопа: за расследования взялось руководство Нацполиции

Артема Семенехина ночью жестоко избили неизвестные

Фото: Facebook

Для расследования покушения на экс-мэра Конотопа Артема Семенихина в Сумскую область направили усиленную группу из руководства Нацполиции. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин во время рабочего совещания.

Усиленная группа была сформирована из числа руководителей департаментов Нацполиции.

В частности, в ее состав вошли руководители Департамента уголовного розыска, Главного следственного управления, а также других необходимых подразделений. Правоохранители будут заниматься организацией всестороннего и оперативного расследования нападения.

"Вы должны по минутам воссоздать события того вечера. Ваша задача – организация проведения оперативно-розыскных мероприятий с целью установления лиц, причастных к нанесению тяжких телесных повреждений потерпевшему", – подчеркнул Аброськин.

Напомним, на Семенихина напали сегодня около часа ночи, когда мужчина возвращался домой. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимационном отделении.



Фото: Елена Сердюк, Facebook

"Полицейские квалифицировали произошедшее как "покушение на убийство" и уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины", - говорится в сообщении.

Также в полиции отметили, что Семенихин является кандидатом в народные депутаты Украины по 160 одномандатному избирательному округу, самовыдвиженец.

Напомним, ранее в Каменском правоохранители оперативно разыскали и задержали подозреваемых в покушении и на местного общественного активиста Евгения Найду.

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