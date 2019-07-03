Полицейский, избивший до смерти члена партии Гриценко, арестован без права залога

Решение принял Хмельницкий апелляционный суд

Суд выносит решение об аресте С.Пивовара. Скриншот с видео в YouTube.

Хмельницкий апелляционный суд сегодня суд взял под стражу оперативника Сергея Пивовара, после стычки с которым в Виннице скончался предприниматель, член партии "Гражданская позиция" Александр Комарницкий.

Такое решение суд принял в ответ на апелляционную жалобу прокурора, сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

Как сообщалось, по версии следствия, 11 июня около 23 часов во время документирования совершения правонарушения, а именно факта незаконного хранения гранаты РГД-5 жителем г. Винница, оперуполномоченный сектора криминальной полиции Киевского отделения полиции С.Пивовар обратился к прохожему с просьбой присутствовать в качестве понятого. В ответ мужчина – а им оказался А.Комарницкий – якобы отреагировал агрессивно и спровоцировал конфликт, в ходе которого он получил телесные повреждения. 23 июня пострадавший скончался в больнице не приходя в сознание.

Вначале, когда Комарницкий был еще жив, суд назначил Пивовару круглосуточный домашний арест. Сегодня мера пресечения была усилена. Он арестован по 19 августа без права залога.

Как сообщалось, после резонансного преступления в Винницкой области отстранили от должности четырех начальников местной полиции.

Также мы сообщали, что вдова Комарницкого намерена судиться с полицией, требуя возмещения морального ущерба.

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