Полицейского избили и покусали: копам объявили о подозрении

Двоим сотрудникам патрульной полиции в Житомирской области сообщили о подозрении в избиении коллеги.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Как выяснили следователи, инспектору отдела безопасности дорожного движения, а также инспектору по связям с общественностью грозит наказания по статье Уголовного кодекса о нанесении телесных повреждений правоохранителю в связи с выполнением им служебных обязанностей.

"По предварительной информации, инспектор отдела дорожного движения долгое время не появлялся на работе. Начальник одного из отделов Управления патрульной полиции в Житомирской области прибыл вместе с патрульными в помещение инспектор по связям с общественностью, где скрывался прогульщик", - говорится в сообщении.

В доме, куда пришли полицейские, один из них напал на хозяина помещения – ударил его кулаком по голове, повалил на пол и начал душить. Другие полицейские пытались прекратить драку и одеть на инспектора наручники.

"В это время вторая подозреваемая пыталась помешать действиям своих коллег и укусила руководителя отдела за плечо. В результате пострадавший получил многочисленные синяки, ссадины и сотрясение головного мозга", - добавили в ГБР.

В случае, если вина подозреваемых будет доказана, им грозит ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, ранее в Одессе двух инспекторов управления патрульной полиции подозревают в "выбивании" показаний у задержанных. Копы незаконно задержали двух мужчин на Одесском железнодорожном вокзале и доставили в участок. Там полицейские "выбивали" признание в краже золотой цепочки с помощью психологического давления и унижений, угроз расправой и применения резиновой дубинки.

Кроме того, двум копам Киевской области сообщили о подозрении. Полицейские надели на потерпевшего наручники, вывезли его в безлюдную местность и жестоко избили. Злоумышленники закрыли пострадавшего в багажнике, ударив прикладом автомата по голове. Продолжались пытки около четырех часов.

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