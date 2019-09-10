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Полиции Житомирской области представили нового руководителя

10 сентября, 10:01

Сергей Крупей работал начальником криминальной полиции региона с августа 2017 года

Фото: zhitomir.info

Фото: zhitomir.info

Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев представил нового главу полиции Житомирской области Сергея Крупея.

Как говорится на сайте ГУНП, Крупей с августа 2017 работал заместителем начальника ГУНП в регионе и начальником местной криминальной полиции.

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Кроме того, известно, что Крупей родился 24 февраля 1966 в Шевченковском районе Харьковской области. Он окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности правоведение, а службу в органах внутренних дел начал в августе 1995 года. Крупей работал оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным, заместителем начальника отдела и начальником отдела в подразделениях уголовного розыска Харьковской области и Главного управления уголовного розыска МВД.

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Уже в августе 2017 года Крупея назначили заместителем начальника Главного управления – начальником криминальной полиции Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Напомним, не так давно в Харькове был представлен новый руководитель областного управления Нацполиции. Вместо Олега Беха, которого перевели в Одессу, ведомство возглавил Валерий Сокуренко.

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