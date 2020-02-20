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Полиция начала уголовные производства из-за столкновений в Новых Санжарах

20 февраля, 21:49

Мужчина пытался автомобилем осуществить наезд на правоохранителей

В Новых Санжарах, куда привезли эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев, группы агрессивно настроенных людей спровоцировали столкновения, поэтому полиции пришлось действовать, дабы прекратить групповое нарушение правопорядка.

Во время прибытия колонны автобусов с украинцами, которые прилетели из Китая, агрессивно настроенные граждане начали забрасывать их и полицейских камнями, сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины.

Кроме того, один человек пытался наехать на правоохранителей на своей машине.

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Для защиты граждан и прекращения массового беспорядки работники полиции применили меры физического воздействия, в соответствии с требованиями закона.

В настоящее время за медицинской помощью обратились 9 полицейских и один гражданский.

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По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 294 (Массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Работники полиции приняли максимальные меры по защите украинцев, которые находились в автобусе, и обеспечили сопровождение людей.

"Предупреждаем протестующих от неправомерных действий и призывов к насилию. Любые попытки возобновить столкновения будут немедленно прекращены. Полиция будет действовать адекватно ситуации, в рамках действующего законодательства", – говорится в сообщении.

Все подробности того, как местные в Новых Санжарах протестуют против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая людей, читайте в нашем текстовом онлайне.

Видео: Полтавщина

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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Источник: Сегодня

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