Полиция не рассматривает версию самоубийства в деле о гибели экс-депутата в Сумах

Полиция не рассматривает версию самоубийства в деле о гибели экс-депутата и чиновника горсовета Анатолия Жука в Сумах. Об этом сообщил старший инспектор отдела коммуникаций ГУ НП Сумской области Владимир Крупецких, передает "112 Украина".

Он также уточнил, что сейчас предпринимаются следственные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины – убийство.

Как сообщалось, в пригороде Сум в Барановке 2 августа нашли мертвым бывшего депутата и чиновника горсовета Анатолия Жука.

Позже стало известно, что его застрелили во дворе частного дома. Тело лежало возле ворот на животе. Жука застрелили в голову. Отмечается, что киллер бросил пистолет на месте преступления. Анатолий Жук ранее судим за хулиганство и хранение оружия. Его также связывали с вором в законе Лера Сумским.

"На территории домовладения стоит автомобиль Жука, Porsche Cayenne, с открытой дверью. Возможно, его застрелили сразу после того, как он приехал", – добавил источник.

Также появились первые кровавые фото с места убийства. Кроме пистолета возле тела нашли стреляную гильзу.