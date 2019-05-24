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Полиция освободила около сотни алкоголиков и наркоманов в Виннице и Житомирской области

24 мая, 12:46

Нарко- и алкозависимых удерживали в фиктивных реабилитационных центрах

Узники реабилитационных центров
Узники реабилитационных центров.

В Виннице и в Житомиреской области силовики разоблачили четыре "липовых" тренинг-центра, в которых под видом реабилитации от алко- и наркозависимости принудительно удерживали 80 человек.

Как сообщает прокуратура Житомирской области, руководители указанных тренинг-центров, для получения материальной выгоды, под видом лечения алкоголиков и наркоманов незаконно лишали их воли и принудительно удерживали в помещениях.

По информации прокуратуры, для привлечения пациентов и рекламы так называемых услуг, были созданы интернет-сайты, на которых размещались фотоиллюстрации якобы комфортных условий лечения и проживания. Жотя на самом деле те, кто попадал, содержались в значительно худших условиях, с некачественным и недостаточным питанием.

"Также установлено, что в центрах отсутствует медперсонал, лечение фактически не проводится, зато пациентам предоставляются сильнодействующие медицинские препараты для подавления воли и сознания с целью недопущения побега из помещений с зарешеченными окнами, обнесенных высокими заборами", - сообщила прокуратура

В результате спецоперации Нацполиции задержаны пятеро жителей Житомира – организаторов и соучастников противоправной деятельности.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводится по ч.3 ст. 146 УК Украины. Согласно санкции статьи за совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Как сообщалось, в Лисичанске полиция разоблачила наркопритон.

Также мы сообщали, что во Львове обокрали реабилитационный центр, помогающий раненым бойцам.

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Тег Винница, наркоманы, полиция, алкоголики, житомирская область, реабилитационный центр

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