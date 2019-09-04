Полиция разоблачила банду поставщиков наркотиков в Черниговское СИЗО

Полиция Черниговщины разоблачила межрегиональную преступную группу, которая сбывала наркотические средства в Черниговском СИЗО.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
В ходе реализации оперативной информации оперативники управления стратегических расследований ГУ НП в Черниговской области совместно с работниками следственного изолятора под процессуальным руководством прокуратуры Черниговской области разоблачили преступную группу наркосбытчиков.
Ранее судимый житель Черниговщины организовал хорошо законспирированный канал поставки наркотических веществ в Черниговский следственный изолятор. В состав преступной группы он привлек таких же, как и сам, жителей разных областей с криминальным прошлым.
"Несмотря на то что мужчина тщательно продумал все моменты криминальной схемы, оперативникам удалось получить неопровержимые доказательства преступной деятельности группы дерзких наркодельцов. Организатор преступного бизнеса имел сообщников, которые находились в СИЗО и занимались реализацией наркотиков, и это несмотря на то, что они уже подозреваются в совершении преступлений. Злоумышленники не колеблясь приняли участие в этой уголовной сделке", - говорится в сообщении.
Покупатели рассчитывались за наркотики в безналичной форме, перечисляя средства на банковские карточки.
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В ходе санкционированных обысков по месту жительства членов преступной группы и в самом СИЗО обнаружено и изъято большое количество наркотических веществ, подготовленных для реализации. Также изъяты мобильные телефоны, "бухгалтерские" записи, свидетельствующие о продаже наркотических веществ. Вещественные доказательства направлены на экспертизу.
Организатор преступной группы, который сам недавно вышел из этого СИЗО и находится под следствием по подозрению в совершении тяжких преступлений, вновь задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Ему объявлено о подозрении по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины (сбыт наркотических средств, совершенный по предварительному сговору группой лиц в местах лишения свободы) – такое преступление наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого Рога Днепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером.
Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.
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