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Полиция установила личность "полтавского террориста": что о нем известно

23 июля, 14:10

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мужчина может получить еще один немалый срок

Правоохранители установили личность мужчины, который грозился взорвать гранату и взял заложника в Полтаве. Им оказался ранее судимый Скрипник Роман Николаевич, 1988 года рождения. Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что мужчина был судим за мелкую кражу, кражу, мошенничество, производство или хранение наркотиков.

"Желание злоумышленника, которое побудило его захватить заложника и угрожать взрывом гранаты – нежелание попасть надолго за решетку. Но похоже, что срок лишения свободы после этих действий будет гораздо больше. Ради безопасности граждан полицией было принято решение разрешить злоумышленнику выехать за пределы города Полтава", – написал Геращенко.

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Сообщается, что машина, в которой находится подозреваемый и заложник, полковник полиции Виталий Шиян, сопровождается полицией и спецподразделениями.

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Напомним, сегодня утром в Полтаве на улице Остапа Вишни произошло ЧП – мужчина грозился взорвать гранату. Как рассказали в пресс-службе местной полиции, перед этим злоумышленник незаконно завладел транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина стал угрожать работникам полиции взрывом. В местной ОГА сообщили, что полицейские держат ситуацию под контролем.

Видео момента, когда автомобиль со злоумышленником выезжает из окружения правоохранителей, опубликовали в Сети.

Видео: Сусіпльне.Полтава

Все подробности в спецтеме Спецоперация в Полтаве

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Полтава полиция террористы спецоперация заложник злоумышленник

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