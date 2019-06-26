Полковник Слободян идет в Раду: стал известен мотив пограничника
"Сила и честь" как никакая другая сила понимает проблемы военных и стремится их решать, говорит кандидат
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в народные депутаты от партии "Сила и честь" представителя Госпогранслужбы, полковника Олега Слободяна. Он баллотируется в Верховную Раду по 187-му мажоритарному округу (г. Хмельницкий).
Об этом Олег Слободян сообщил на своей странице в Facebook.
"Программные принципы партии близки мне, и я буду отстаивать эти идеи, даже несмотря на результат выборов в округе. Я согласен, что с тем, что единственное, что ускорит победу Украины на всех фронтах – это построение успешной демократии. Но демократий не бывает там, где более 50% народа не является средним классом, а фактически находятся в рабском подчинении работодателю. Поэтому в экономическом и социальном плане поддержка среднего класса и является основой демократии", – отметил полковник Слободян.
"Во-вторых, эта команда как никакая другая понимает проблемы военных и стремится их решать. Это направление точно будет в приоритете. Я был и останусь пограничником и где бы я ни был, чем бы ни занимался, я всегда буду волноваться вместе с пограничниками и радоваться вашим достижениям", – подчеркнул Слободян.
Новости "Сегодня" писали, что лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко предупредил: в Украине появилась возможность реванша пятой колонны агрессора , которая призывает мир любой ценой, из-за разрозненности проевропейских сил.
А глава штаба партии "Сила и честь" Дмитрий Гордон заявил: Смешко – единственный человек, с кем Путин будет разговаривать.
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