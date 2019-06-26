Сделать стартовой
26,19
29,84
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

Полковник Слободян идет в Раду: стал известен мотив пограничника

26 июня, 16:50

"Сила и честь" как никакая другая сила понимает проблемы военных и стремится их решать, говорит кандидат

Фото: sylaichest.org

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в народные депутаты от партии "Сила и честь" представителя Госпогранслужбы, полковника Олега Слободяна. Он баллотируется в Верховную Раду по 187-му мажоритарному округу (г. Хмельницкий).

Об этом Олег Слободян сообщил на своей странице в Facebook.

"Программные принципы партии близки мне, и я буду отстаивать эти идеи, даже несмотря на результат выборов в округе. Я согласен, что с тем, что единственное, что ускорит победу Украины на всех фронтах – это построение успешной демократии. Но демократий не бывает там, где более 50% народа не является средним классом, а фактически находятся в рабском подчинении работодателю. Поэтому в экономическом и социальном плане поддержка среднего класса и является основой демократии", – отметил полковник Слободян.

"Во-вторых, эта команда как никакая другая понимает проблемы военных и стремится их решать. Это направление точно будет в приоритете. Я был и останусь пограничником и где бы я ни был, чем бы ни занимался, я всегда буду волноваться вместе с пограничниками и радоваться вашим достижениям", – подчеркнул Слободян.

Новости "Сегодня" писали, что лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко предупредил: в Украине появилась возможность реванша пятой колонны агрессора , которая призывает мир любой ценой, из-за разрозненности проевропейских сил.

А глава штаба партии "Сила и честь" Дмитрий Гордон заявил: Смешко – единственный человек, с кем Путин будет разговаривать.

Читайте также на сайте "Сегодня" списки первых мест в ведущих политических партиях, которые идут в Верховную Раду.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег слободян, выборы в парламент , Сила и честь

Вы сейчас просматриваете новость " Полковник Слободян идет в Раду: стал известен мотив пограничника". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Партия Зеленского готова к коалиции с партией Смешко

21 июня, 14:50

Коалицию нужно создавать именно вокруг идей, а не фамилий, говорит представитель президента Руслан Стефанчук

В партии Смешко напомнили, что Украина – многонациональное государство

18 июня, 17:38

"Сила и честь" считает, что Томенко должен извиниться за слова о нацменьшинствах

Донбасс — только начало: озвучен прогноз для Украины

6 коварных продуктов, от которых вас клонит в сон

Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"

Красотка на велосипеде - Малена: у нее невероятная подборка фото

Украинцы признали - Петр Порошенко самый успешный реформатор

В Запорожье избили священника за просьбу выключить радио

Фьюри назвал Владимира Кличко лузером и неудачником

К Земле несется опасный астероид

Стало известно, в каких странах больше всего казнили людей

"Ваша честь, нам что, плакать?": Мамаев - об улыбках в суде

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Пенсионный вопрос: хватит ли в бюджете денег до конца года

Сегодня, 07:51

Эксперты говорят, что пока ситуация не критична, но Украине как воздух нужен ощутимый рост экономики

Месяц с новым президентом: эксперты рассказали о плюсах и минусах Зеленского на посту гаранта

Вчера, 07:38

У гаранта среди достижений называют сдвиг по "Нормандии", а эксперты говорят о решительности

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

24 июня, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

24 июня, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Перед ним вставали на колени даже зеки

Появилось видео с места убийства жены Соколова. Подробности

Андрей Шевченко: «Нам будет не хватать Ярмоленко и Марлоса»
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь