Полковник Слободян идет в Раду: стал известен мотив пограничника

"Сила и честь" как никакая другая сила понимает проблемы военных и стремится их решать, говорит кандидат

Фото: sylaichest.org

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в народные депутаты от партии "Сила и честь" представителя Госпогранслужбы, полковника Олега Слободяна. Он баллотируется в Верховную Раду по 187-му мажоритарному округу (г. Хмельницкий).

Об этом Олег Слободян сообщил на своей странице в Facebook.

"Программные принципы партии близки мне, и я буду отстаивать эти идеи, даже несмотря на результат выборов в округе. Я согласен, что с тем, что единственное, что ускорит победу Украины на всех фронтах – это построение успешной демократии. Но демократий не бывает там, где более 50% народа не является средним классом, а фактически находятся в рабском подчинении работодателю. Поэтому в экономическом и социальном плане поддержка среднего класса и является основой демократии", – отметил полковник Слободян.

"Во-вторых, эта команда как никакая другая понимает проблемы военных и стремится их решать. Это направление точно будет в приоритете. Я был и останусь пограничником и где бы я ни был, чем бы ни занимался, я всегда буду волноваться вместе с пограничниками и радоваться вашим достижениям", – подчеркнул Слободян.

Новости "Сегодня" писали, что лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко предупредил: в Украине появилась возможность реванша пятой колонны агрессора , которая призывает мир любой ценой, из-за разрозненности проевропейских сил.

А глава штаба партии "Сила и честь" Дмитрий Гордон заявил: Смешко – единственный человек, с кем Путин будет разговаривать.

Читайте также на сайте "Сегодня" списки первых мест в ведущих политических партиях, которые идут в Верховную Раду.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Полковник Слободян идет в Раду: стал известен мотив пограничника". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"