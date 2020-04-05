Полтавчанин в супермаркете устроил скандал, швырнув деньги кассиру прямо в лицо

Мужчине на сдачу дали двадцать гривень монетами по одной гривне

Полиция Полтавы, где на остановке "Корпусный парк" очевидцы сняли на видео пенсионерку, которая рукой "притягивает" к себе сумку на колесиках, начала уголовное производство по факту хулиганских действий мужчины в супермаркете.

Работниками полтавской полиции 3 апреля, во время мониторинга сети Интернет, был обнаружен фрагмент видео, на котором зафиксирован факт совершения правонарушения посетителем супермаркета, расположенного в областном центре.

Так, мужчина оскорбил кассира и бросил ей деньги прямо в лицо на виду у посетителей, выражая таким образом возмущение из-за полученной на сдачу мелочи. Мужчина заявил, чтобы кассир сама носила эти деньги, и нецензурно выражаясь со скандалом вышел из супермаркета. Оказалось, что ему на сдачу дали двадцать гривень монетами по одной гривне.

Реклама

Видео: facebook.com/anton.gerashchenko.7

В ходе досудебного расследования полицейскими установлены очевидцы и потерпевшая женщина, а также лицо, причастное к правонарушению. Им оказался 49-летний житель города Полтава. Во время общения с полицейскими фигурант дал показания и признал свою вину.

По факту правонарушения следователями Полтавского отдела полиции начато уголовное производство по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Продолжается досудебное расследование. В случае доказательства вины мужчины, ему может грозить наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Ранее в одесском супермаркете пьяная продавщица нагрубила покупателю из-за украинского языка.

Видео: Telegram-канал XYDESSA

А в одном из магазинов Киева, который находится на остановке трамвая "Полевая", охранники избили молодых людей, не оплативших товар.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама