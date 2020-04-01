Полтавчанин вернулся из ЕС и "заработал" три протокола за нарушение изоляции

В Полтавской области за время карантина, объявленного из-за коронавируса, полиция составила десятки админпротоколов, в том числе и на нарушителей режима изоляции.

Как заявил глава областной государственной администрации Олег Синегубов, в регионе 2049 человек находятся в режиме самоизоляции, и 737 уже успешно прошли 14-дневный карантин.

"За время карантина полиция составила 58 админпротоколов против полтавчан, среди которых есть и нарушители самоизоляции. Вот, например, 21-летний житель Чутовского района вернулся из Польши, и уже имеет три админпротокола за то, что не сидит дома", - рассказал руководитель ОГА.

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Синегубов добавил, что мужчина может и не болеть, но являться переносчиком вируса.

В свою очередь, секретарь городского совета Александр Шамота призвал полтавчан не выходить на улицы и не устраивать на выходных шашлыки в дендропарке.

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"Один человек, который сходит на пикник, может заразить всех людей в компании, а они, в свою очередь – своих родителей. Потому не принуждайте нас принимать жесткие меры: закрывать парки или штрафовать. Штраф, который можно заплатить за нарушение карантина – 17 тысяч гривен", – предупредил он.

Напомним, ранее глава Полтавской ОГА рассказал, что он озабочен отсутствием в городе крематория, а руководство области готовится "к самому плохому сценарию".

Стоит добавить, что ранее в Сумах суд постановил взыскать штраф в 17 тысяч гривен с мужчины, который отказался надеть маску при посещении супермаркета.

Также мы писали о том, что в Минздраве предложили украинцам "стучать" на людей, которые нарушают режим самоизоляции, вернувшись недавно из-за границы.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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