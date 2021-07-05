Полтавчанина суд признал мертвым при жизни. Как "воскреснуть" через 11 лет после "смерти"

Мужчина вернулся в дом, где не был 14 лет, чтобы взять свое свидетельство о смерти

Анатолия суд при жизни признал мертвым

Мертвым при жизни признал суд полтавчанина – в 2007 он ушел из семьи, и та через суд его "похоронила" заживо. "Сегодня" сняли первую за 14 лет встречу героя с женой.

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О своей смерти мужчина узнал, когда делал новые документы. Несколько лет назад Анатолий потерял документы. Паспорт восстановил, а вот идентификационный код – нет, потому что оказалось: еще одиннадцать лет назад суд признал его мертвым. За эти годы мужчина успел отсидеть в тюрьме, но в данный момент хочет начать новую жизнь и устроиться на работу.

Как восстановить документы "умершему"

"Сегодня" берутся помочь Анатолию. Набираем номер бесплатной правовой помощи.

"Рекомендуем собрать по максимуму все документы и обратиться к нам. Далее, мы посмотрим документы и подскажем, что делать", – говорят нам по телефону.

Но оказывается, без кода Анатолий не может получить и юридической консультации, потому что не выдают справки о доходах. Но специалисты центра все же соглашаются помочь.

"Одним из оснований этого судебного решения было то, что нет сведений о месте пребывания Анатолия Николаевича на момент принятия", – говорит главный специалист Полтавского местного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи Артем Пархоменко.

В данном случае у нас есть железобетонный довод, что человек стоит перед нами. Советуют ехать в село, где Анатолий жил с женой – взять свидетельство о смерти. Именно она через суд добилась признания мужа мертвым, потому что дома он не появлялся три года.

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Возвращение домой

Сейчас в доме, в который Анатолий не возвращался с 2007 года, никто не живет – жена с сыном переехали в другой дом. Они не виделись 14 лет. Когда Анатолий ушел, их сыну было пять. Сейчас 18. Парень учится в Полтаве. Юлия замуж больше не выходила.

"Да он же тогда исчез – и с кем тогда было разводиться?! Я нигде не работала, нужно же было как-то малого поднимать", – рассказывает Юлия, почему пошла в суд.

Из дома Юлия выносит свидетельство о смерти мужа. Анатолию дает его только сфотографировать. Шишацкий райсуд 11 лет назад признал Анатолия умершим. Судья Рябченко, который принял это решение, работает и сейчас. Анатолию он не рад.

"Да ну что вы ходите, что вы уцепились за этого человека? Где ты был 11 лет? Чего не отзывался к ребенку, к жене, к матери, а теперь ходишь колотишся", – возмущается судья.

Судья уверен: решение принял законное. Потому что, кроме жены, заявление о признании Анатолия умершим подала еще и его мать.

"С 2007 года мне не известно место нахождения и пребывания сына, с невесткой мы поддерживаем отношения, она приезжает ко мне, привозит внука", – так записано в материалах дела.

Воскреснет ли Анатолий

"Воскресить" Анатолия документально должен тот же суд до конца лета. Только тогда он получит идентификационный код и сможет официально устроиться на работу. Деньги ему будут нужны. Потому что, вероятно, придется возмещать государству выплаты, которые жена все эти годы получала на сына якобы из-за потери кормильца.

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