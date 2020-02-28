Полтавская больница готова принять людей из "Новых Санжар", если у кого-то из них найдут коронавирус

В ближайшие дни должны быть результаты тестов экипажа и тех, кто сопровождал эвакуированных из Уханя. Если у кого-то из находящихся в медчасти "Новые Санжары" обнаружат коронавирус, их сразу доставят в инфекционную больницу Полтавы.

"Сегодня" побывали в больнице. Здесь кипит работа. Подготовлено несколько изолированных палат.

Мы осмотрели бокс, предназначенный для тяжелобольных пациентов. Внутри все скромно – две комнаты. В одной – душ и туалет, во второй -две кровати, стеллаж с лекарствами, которых, по прогнозам медиков, хватит на три дня, и оборудования, которое поможет пациентам восстановить дыхание.

"Это устройство, которое будет подавать кислород, увлажненный и теплый. Аппаратура измеряет кислород в крови пациента", – рассказала старшая медсестра отделения анестезиологии Полтавской клинической областной инфекционной больницы Ольга Тимошенко.

Медсестра Ольга Тимошенко говорит, что она одна из тех, кто будет работать в этих боксах, если сюда доставят больного опасный вирус. Показывает манипуляционный стол.

"Для забора материала есть отдельная медицинская тара. Материалы затем доставляются в лабораторию для наименьшего распространения вируса", – показывает медсестра.

Кроме этого бокса, есть еще две палаты, где могут разместить больных. По инструкциям, пациентами медперсонал должен заниматься в специальных защитных костюмах. Они меняются каждые три часа.

"По нормативным документам, Которые нам выпустили министерство, мы должны каждые три часа менять бригаду, которая будет работать с пациентами и, естественно, каждые три часа мы должны менять костюмы. Уже где то 200 костюмов на подходе, и у нас уже есть на три-четыре дня работы", – сообщила заместитель главного врача по медицинской части Полтавской клинической областной инфекционной больницы Людмила Волошина.

О защитную одежду для медперсонала "Сегодня" спросили у руководителя Центра общественного здоровья на брифинге, который традиционно проводят у санбазы Нацгвардии, где находятся эвакуированы. Игорь Кузин заверил, что врачей без костюмов не оставят.

"Министерство здравоохранения уже подготовило необходимые документы для дополнительных закупок средств индивидуальной защиты. И мы ожидаем также, что за счет средств госбюджета, резервного фонда, такие средства индивидуальной защиты будут закуплены в ближайшее время", – объяснил

руководитель центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.

Напомним, что в обсервации в медчасти Нацгвардии "Новые Санжары" Полтавской области находится и корреспондент "Сегодня" Александр Махов, который стал единственным представителем украинских СМИ на борту самолета, вылетевшего в Ухань для эвакуации украинцев и иностранцев. Александр остается в "Новых Санжарах", чтобы пройти весь срок обсервации и показывать происходящее изнутри.

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Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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