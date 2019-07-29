Но главное, что делает полтавчанин - с командой таких же техноаматоров - биопротез

Полтавский изобретатель собрал уникальный маунтинборд 2019-07-29T01:45:00+03:00 Другие регионы Но главное, что делает полтавчанин - с командой таких же техноаматоров - биопротез

Четырехколесный, который заменяет общественный транспорт. Едет 50 километров в час и не боится ям. Полтавский изобретатель собственноручно собрал уникальный маунтинборд. И это не единственная интересная разработка полтавчанина.

Под ногами у Бориса – маунтинборд. Его собственная разработка. Когда изобретатель едет по городу, люди оборачиваются, а некоторые прохожие и подходят.

"Аккумулятор, доска, ну база, скажем, колеса, дельтаподвеска, то есть мы ногой наклоняем, он поварачивает", – говорит Борис Лобанов, изобретатель.

Также есть фара, габаритные огни. Управляет - пультом. Говорит, научиться ездить – дело пятнадцати минут.

Маунтинборд – это только одна из разработок полтавчанина. Борис Лобанов ведет "Сегодня" в свой офис, где оборудовал мастерскую. Там – настоящий рай для радиолюбителей. Есть, например, беспроводной болгарка.

"Я купил за двести гривен обычную сгоревшую болгарку и моторчик с самолетика, короче, авиамодельный. С помощью 3D принтера и кривых моих рук я доработал и она теперь работает вот так. Можно на улице там пользоваться", – говорит он.

Светильник, включается, реагируя на движение.

Даже 3D принтер.

"Здесь очень много всего было допечатано на нем же. Он сам себе начал делать детали: петли на окна, ножки, панель управления, чертежи с нета скачанные и дальше пошла доработка", – делится мастер.

Но главное, что делает полтавчанин – с командой таких же техноаматоров – биопротез.

"Это человеческая рука, которая с помощью моторчика будет двигаться, брать предметы и самообучаться. Мы хотим сделать довольно дешевый продукт, доступный для обычного потребителя, потому что эти руки сейчас стоят по двадцать тысяч долларов", – говорит изобретатель.

А в мечтах полтавчанина – собственный электрокар.

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