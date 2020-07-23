"Полтавский террорист" отпустил заложника и сбежал

Мужчина, который захватил в заложники начальника полиции в Полтаве, отпустил полицейского. Об этом сайту "Сегодня" сообщили в пресс-центре полиции Полтавской области.

"Отпустил заложника, сам скрылся в лесопосадке, его поиски идут, уточняется информация о том, вооружен ли он", – рассказала нам сотрудник пресс-центра полиции Полтавской области Полина Ларина.

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Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, сейчас продолжается спецоперация по задержанию преступника. Что касается заложника, то он невредим.

Ранее мы сообщали, что правоохранители установили личность "полтавского террориста".

Напомним, сегодня утром в Полтаве на улице Остапа Вишни произошло ЧП – мужчина грозился взорвать гранату. Как рассказали в пресс-службе местной полиции, перед этим злоумышленник незаконно завладел транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина стал угрожать работникам полиции взрывом. В местной ОГА сообщили, что полицейские держат ситуацию под контролем.

Также в Сети появилось видео момента, когда автомобиль со злоумышленником выезжает из окружения правоохранителей.

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Видео: Сусіпльне.Полтава

Все подробности в спецтеме Спецоперация в Полтаве

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