Полтавский живодер, покалечивший кота, получил шесть лет тюрьмы

Сегодня, 20:43

Приговор суда пока не вступил в законную силу

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Глобинский районный суд Полтавской области признал виновным и приговорил к 6 кодам лишения свободы мужчину, который умышленно нанес тяжкие увечья чужому коту.

"Гражданин Ш. признан виновным и осужден по ч.3 ст.299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животным) к наказанию в виде 6 лет лишения свободы", – сообщает пресс-служба суда в понедельник.

Как установлено в ходе рассмотрения дела, 19 ноября 2017 года гражданин Ш, находясь в доме по месту жительства, "имея умыслом издевательство над животными, нарушая нравственные принципы общества в части отношения к животным, действуя умышленно с особой жестокостью из хулиганских побуждений" отрезал неустановленным предметом коту, принадлежащему другому гражданину, "2/3 части хвоста, один семенник и левую ушную раковину, а также причинил животному ранения в виде резаной раны в области крупа".

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"В результате таких действий, гражданин Ш. нанес коту повреждения, которые привели к увечью животного. В судебном заседании гражданин Ш. свою вину не признал полностью", – сказано в сообщение суда.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Между тем в столице активисты на общественных началах создают отряды зоополиции. У Нацполиции Киева они просят разрешения задерживать живодеров и доставлять в райотделы.

Напомним, в начале сентября мы сообщали, что в Украине вновь активизировались охотники на собак, которых отравляют. В зоне риска даже домашние животные.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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