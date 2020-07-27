"Полтавского террориста" все еще ищут: в полиции рассказали подробности спецоперации

Скрыпника сейчас ищут около 500 человек

В Полтавской области правоохранители продолжают поиски Романа Скрыпника, который 23 июля захватил в заложники полковника полици в Полтаве.

"Операция по поиску продолжается, к этому привлечены около 500 человек, местность разделена на квадраты, где каждая группа с привлечением кинологов с собаками ищут беглеца", – рассказала сайту "Сегодня" представитель пресс-службы полиции Полтавской области Полина Ларина.

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В полиции отметили, что, с учетом того, что местность – лесистая, они в первую очередь обращают внимание на возможные схроны и землянки. Также в полиции уточняют, что операция находится в своей активной фазе и делается все возможное для поиска беглеца.

Что касается района поиска, то силовики говорят, что операция проходит в Миргородском районе.

Отметим, что ранее директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко заявил, что Роман Скрыпник может быть опасен.

Напомним, утром 23 июля в Полтаве на улице Остапа Вишни произошло ЧП – мужчина грозился взорвать гранату. Как рассказали в пресс-службе местной полиции, перед этим злоумышленник незаконно завладел транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина стал угрожать работникам полиции взрывом и захватил одного из них в заложники.

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Все подробности в спецтеме Спецоперация в Полтаве

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