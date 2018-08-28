Получила ожоги во время купания: в Винницкой области умерла годовалая девочка

Сегодня, 16:36

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти ребенка

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Винницкой области годовалая девочка получила ожоги во время купания, а через трое суток умерла. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Как выяснилось, термические ожоги ребенок получил 24 августа, но за медицинской помощью родители не обращались и лечили девочку самостоятельно в домашних условиях. Когда младенцу стало плохо, родители обратились за помощью к врачам, но 27 августа ребенок умер в больнице. По предварительным данным, причиной смерти стал болевой шок.

"По данному факту полицией открыто уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

Окончательная правовая квалификация события будет предоставлена после проведения всех необходимых экспертиз и следственных действий. На данный момент следственные действия продолжаются.

Напомним, 11 августа в городе Изюме женщина по неосторожности утопила в ванной двухлетнюю дочь, после чего пыталась покончить жизнь самоубийством. 

Ранее в Севастополе местная жительница по неосторожности убила своего двухмесячного сына. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, покормила ребенка твердой пищей, не предназначенной для младенцев, в результате чего мальчик скончался от удушья.
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