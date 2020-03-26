Поменьше сладкого и без алкоголя: пациент с COVID-19 из Житомира дал советы заболевшим (видео)

Пациент из Житомирской больницы, которого изолировали после подтверждения коронавируса, рассказал о своем самочувствии на восьмой день пребывания в изоляторе, а также дал советы о правильном питании для заболевших.

Ролики мужчины под ником Вадим Оптимист были опубликованы на его странице в Facebook.

Так, в первом видео он сообщил, что ему удалось отлично выспаться, а температура с утра была 36,1.

"По планам, что касается лечения – сегодня продолжаются капельницы. Личные планы: за последние несколько дней мне звонили с очень многих телеканалов, интернет-изданий. Все интересуются моим здоровьем, как протекает болезнь. Я никому не отказывал, я понимаю, что моя миссия сейчас – это принести позитивные новости для вас", – рассказал он.

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В то же время, мужчина признался, что "это оказалось довольно-таки сильной эмоциональной нагрузкой", и к вечеру он был измотан, и ему пришла мысль о том, что "это сильно влияет на скачки моей температуры", и потому он решил отдохнуть.

"Весь день буду читать, посмотрю хорошее, позитивное кино, и выпущу несколько видео", - пообещал пациент.

Во втором ролике мужчина рассказал о питании во время коронавируса.

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"Вчера огромную бурю откликов вызвала фотография вареников, которые передала моя любимая теща. Эту порцию я растянул на целый день, по две-три штуки. Обратите внимание – во время болезни категорически нельзя много есть. Есть надо мало, но часто", - посоветовал он.

Житомирянин также предложил исключить из рациона сладкое.

"Постарайтесь вообще исключить сладкое. Сладкое тяжело влияет на поджелудочную систему, а это дает лишний шанс болезни. Много было шуток о приеме дезинфектора внутрь. Я смеялся, воспринял это положительно, но хочу предупредить – я не употребляю алкоголь ни в каких видах, ни в каких формах. Я вам также советую – алкоголь плохо влияет на организм, на иммунную систему, и употребление алкоголя во время болезни дает шанс коронавирусу. Поэтому попрошу всех на время пандемии воздержаться от алкоголя", – резюмировал он.

Напомним, ранее житомирянин показал условия в своей палате из местной больнице, где ему приходится жить в "холодильнике".

Также он жаловался на условия в изоляции и сделал фото палаты, в которой ему приходится жить в больнице Житомира.

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