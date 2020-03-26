Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,96
30,27
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

Поменьше сладкого и без алкоголя: пациент с COVID-19 из Житомира дал советы заболевшим (видео)

26 марта, 13:28

Руслан Ровик

Мужчина признался, что еду в больницу ему приносят друзья

Пациент из Житомирской больницы, которого изолировали после подтверждения коронавируса, рассказал о своем самочувствии на восьмой день пребывания в изоляторе, а также дал советы о правильном питании для заболевших.

Ролики мужчины под ником Вадим Оптимист были опубликованы на его странице в Facebook.

Так, в первом видео он сообщил, что ему удалось отлично выспаться, а температура с утра была 36,1.

"По планам, что касается лечения – сегодня продолжаются капельницы. Личные планы: за последние несколько дней мне звонили с очень многих телеканалов, интернет-изданий. Все интересуются моим здоровьем, как протекает болезнь. Я никому не отказывал, я понимаю, что моя миссия сейчас – это принести позитивные новости для вас", – рассказал он.

Реклама

В то же время, мужчина признался, что "это оказалось довольно-таки сильной эмоциональной нагрузкой", и к вечеру он был измотан, и ему пришла мысль о том, что "это сильно влияет на скачки моей температуры", и потому он решил отдохнуть.

"Весь день буду читать, посмотрю хорошее, позитивное кино, и выпущу несколько видео", - пообещал пациент.

Во втором ролике мужчина рассказал о питании во время коронавируса.

В тренде
На Донбассе не прекращаются обстрелы: где велся вражеский огонь

"Вчера огромную бурю откликов вызвала фотография вареников, которые передала моя любимая теща. Эту порцию я растянул на целый день, по две-три штуки. Обратите внимание – во время болезни категорически нельзя много есть. Есть надо мало, но часто", - посоветовал он.

Житомирянин также предложил исключить из рациона сладкое.

"Постарайтесь вообще исключить сладкое. Сладкое тяжело влияет на поджелудочную систему, а это дает лишний шанс болезни. Много было шуток о приеме дезинфектора внутрь. Я смеялся, воспринял это положительно, но хочу предупредить – я не употребляю алкоголь ни в каких видах, ни в каких формах. Я вам также советую – алкоголь плохо влияет на организм, на иммунную систему, и употребление алкоголя во время болезни дает шанс коронавирусу. Поэтому попрошу всех на время пандемии воздержаться от алкоголя", – резюмировал он.

Напомним, ранее житомирянин показал условия в своей палате из местной больнице, где ему приходится жить в "холодильнике".

Также он жаловался на условия в изоляции и сделал фото палаты, в которой ему приходится жить в больнице Житомира.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Житомир питание пациент изоляция коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 26 марта
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 26 мартаУкраина
Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличия
Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличияУкраина
Коронавирус в Полтавской области: на изоляцию отправили около 500 человек
Коронавирус в Полтавской области: на изоляцию отправили около 500 человекДругие регионы
Из Херсона в Израиль пытались вывезти тысячи медицинских масок
Из Херсона в Израиль пытались вывезти тысячи медицинских масокДругие регионы
Полные автобусы пенсионеров и люди в масках: как проходит карантин в Житомире (фото)
Полные автобусы пенсионеров и люди в масках: как проходит карантин в Житомире (фото)Другие регионы
Инфицированный коронавирусом житель Житомира показал бокс-
Инфицированный коронавирусом житель Житомира показал бокс-"холодильник" (видео)Другие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...