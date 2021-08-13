Помогла брату задушить жену на глазах у ребенка. Под Житомиром сбежала осужденная за убийство

Светлана Кустовецкая,которая вместе с братом жестоко убила молодую женщину на глазах у ее семилетнего сына, сбежала после суда

Светлана Кустовецкая (слева) помогла брату Святославу Козаку (справа) убить жену Юлию / коллаж "Сегодня"

Бердичевский районный отдел Нацполиции в Житомирской области разыскивает 35-летнюю Светлану Кустовецкую, осужденную к 12 годам за соучастие в убийстве своей невестки, которую, как доказало следствие они били и душили на глазах у ребенка.

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Об этом сообщила пресс-служба Бердичевского районного отдела полиции.

Полиция разыскивает Светлану Кустовецкую / Фото: Нацполиция

"Разыскивается Кустовецкая Светлана Владимировна, 27.07.1986 г. р., осужденная к лишению свободы за умышленное убийство и уклоняющаяся от отбывания наказания", – говорится в сообщении.

За что осудили

Убийство 30-летней жительницы Бердичева Юлии Козак произошло в январе 2018 года. По информации полиции, причиной ее гибели стала асфиксия. Тогда по подозрению в ее убийстве задержали мужа Святослава. А в соучастии обвинили его сестру Светлану Кустовецкую.

Местные СМИ писали, что, по словам сестры Юлии Козак, убийство происходило на глазах малолетнего сына жертвы и ее мужа. Она рассказала, что сестра отца била мать ребенка кулаком по горлу, также бил и душил ее отец.

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Убили Юлию якобы из-за денег, которые постоянно пересылал дедушка, который живет за границей. 7-летний мальчик стал единственным свидетелем убийства, он и указал на убийц.

Погибшая Юлия Козак с мужем Святославом / http://zhzh.info

Подробности побега

Суд первой инстанции в конце прошлого года осудил к 10 годам за это убийство только мужа погибшей Святослава, но 29 июля 2021 года Апелляционный суд присудил по 12 лет уже Святославу Козаку и Светлане Кустовецкой.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Алла Ващенко, суд после вынесения приговора не заключил осужденную под стражу сразу в зале суда и полиция получила решение об исполнении приговора только через две недели. То есть все это время Кустовецкая была на свободе.

Когда же правоохранители приехали по ее месту жительства, то там ее уже не было.

"Согласно собранным свидетельствам соседей и не только их, дома женщина уже некоторое время не появляется. Поэтому материалы передали уголовной полиции для объявления ее в розыск", – рассказала Ващенко.

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Сейчас полиция проверяет информацию, не пересекала ли женщина границу Украины, а также проводит другие мероприятия для установления ее места пребывания.

Напомним, в Киеве обнаружили мертвой с многочисленными ножевыми ранениями 34-летнюю участницу популярного телешоу "Панянка-Селянка" Татьяну. Тело женщины нашли в собственной квартире, когда ее супруг вызвал скорую.

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