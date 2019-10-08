Помойка в квартире: жильцы многоэтажки в Чернигове страдают из-за соседки

Реклама

В Чернигове жители многоэтажки страдают из-за небрежной соседки. Женщина набила свою квартиру мусором, а несколько месяцев назад чуть не сожгла весь дом. Тогда эвакуировали половину здания и составили кучу протоколов, но ничего не изменилось. Журналисты "Сегодня" пообщались с возмущенными жильцами дома.

Соседка, как рассказывает житель дома Юрий Лещенко, сносит в свою квартиру разный хлам. Жители подъезда давно ее опасаются.

"Я видел сам лично, как она ночью часто подпаливала газеты. У нее света не имеется, электричества – она, видимо, что-то подсвечивала, когда там ходила" – объяснят Юрий.

А квартира Елены Денисенко находится прямо над жильем проблемной соседки.

"Окна мы не открываем на балконе никогда. Запах такой стоит, что просто невыносимо. У меня есть восьмилетний ребенок, который, получается, на балкон выйти быть не может. Мы даже проветрить не можем" – жалуется Елена.

Кроме того, у дома есть семь мусорных баков. Пять из них, говорят жители, соседка просто приватизировала. Женщина хранит там вещи и постоянно перевязывает баки веревкой – это у нее что-то вроде замка.

"Если другие люди подходят, заглядывают в мусорку, она могла и с ножом бросятся и матом послать" – рассказывает Елена.

Разговаривать с женщиной люди пытались не раз. Но на слова соседей она реагирует агрессивно. Вызывали люди и полицию.

"Полицейскими было составлено несколько протоколов. Это нарушение правил благоустройства города. За него предусмотрено наказание в виде штрафа от 20 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан", – рассказала пресс-секретарь управления Нацполиции в Черниговской области Наталья Реберг.

Но еще ни одного штрафа женщина не оплатила. Кроме того, в ее доме нет ни света, ни воды, ни газа – долги за них накапливаются давно. Коммунальщики ищут родственников женщины или кого-то, кто смог бы уговорить ее обследоваться у психиатров.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Полтавской области на трассах собирают мусорный "урожай". Больше всего мусора коммунальщики собирают на стоянках габаритного транспорта.

Тем временем шведы превратили сбор мусора в спорт. Новый фитнес-тренд – сочетание спорта и общественно полезной работы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама