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Попадание химикатов в реку Рось: появились новые подробности

11 июня, 15:45

Опасные пестициды оказались украденными


Утечка пестицидов в реку Рось, согласно предварительному заключению следователей, произошла из-за неправильной транспортировки.

Кроме того, бутыли с токсическим веществом, перевозили незакрепленными, просто в кузове микроавтобуса. Поэтому журналисты "Сегодня" решили проверить, как на самом деле должна быть оборудована машина для транспортировки опасного груза.

Как выяснилось, для перевозки таких веществ необходим специальный автомобиль и заранее согласованный с "Укртрансбезопасностью" и полицией маршрут. Кроме того, для этого нужна специальная лицензия. 

Ранее мы сообщали, что яд вылился в Рось, когда автомобиль с химикатами попал в ДТП. Опасные пестициды неизвестные украли у фермеров. Они же говорят, что преступники тщательно спланировали кражу и, вероятно, везли дорогие химикаты заказчику.                                                               

Также мы сообщали, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал об угрозах после загрязнения Роси.

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Тег авария, ДТП, пестициды, химикаты, рось, винницкая область

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