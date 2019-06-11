Попадание химикатов в реку Рось: появились новые подробности
Опасные пестициды оказались украденными
Утечка пестицидов в реку Рось, согласно предварительному заключению следователей, произошла из-за неправильной транспортировки.
Кроме того, бутыли с токсическим веществом, перевозили незакрепленными, просто в кузове микроавтобуса. Поэтому журналисты "Сегодня" решили проверить, как на самом деле должна быть оборудована машина для транспортировки опасного груза.
Как выяснилось, для перевозки таких веществ необходим специальный автомобиль и заранее согласованный с "Укртрансбезопасностью" и полицией маршрут. Кроме того, для этого нужна специальная лицензия.
Ранее мы сообщали, что яд вылился в Рось, когда автомобиль с химикатами попал в ДТП. Опасные пестициды неизвестные украли у фермеров. Они же говорят, что преступники тщательно спланировали кражу и, вероятно, везли дорогие химикаты заказчику.
Также мы сообщали, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал об угрозах после загрязнения Роси.
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