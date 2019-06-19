Попадание химикатов в реку Рось: село в Винницкой области осталось без питьевой воды

Содержание химикатов в водопроводе и колодцах села в 20 раз выше нормы

После того, как химикаты попали в реку Рось, жители села Збаржевка в Винницкой области вынуждены жить без питьевой воды. Ведь содержание химикатов в водопроводе и колодцах села в 20 раз превышает норму, и угроза массового отравления здесь еще не миновала.

На сайте Винницкой облгосадминистрации сообщают, что для местных жителей организовали ежедневный подвоз питьевой воды. Тем временем специалисты Госпотребслужбы взяли новые пробы из реки на исследование.

Напомним, яд вылился в Рось, когда автомобиль с химикатами попал в ДТП. Опасные пестициды неизвестные украли у фермеров. Они же говорят, что преступники тщательно спланировали кражу и, вероятно, везли дорогие химикаты заказчику.

Также сообщалось, что авария в Винницкой области могла нести угрозу экологической катастрофы. В пяти районах Киевской области было запрещено пользоваться водой из реки Рось, в чей приток попали химикаты из перевернувшегося микроавтобуса. А в Белой Церкви уже перекрывали водоснабжение для жителей.

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