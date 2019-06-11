Попадание химикатов в Рось: жителям Белой Церкви и Умани разрешили использовать воду

Анализы специалистов не обнаружили превышения содержания опасных веществ

После попадания химикатов в реку Рось в Винницкой области утром 11 июня жителям Белой Церкви и Умани разрешили использовать воду – после исследования проб возобновили работу насосно-фильтровальной станции. Все показатели состава воды – в норме.

Теперь ее можно пить людям, поить ею животных, а также купаться на местных пляжах. Специалисты уверяют, что анализы будут делаться и в дальнейшем.

Исследования воды на границе Винницкой и Киевской областей также засвидетельствовали, что все показатели соответствуют утвержденным нормам. Кроме того, накануне были отобраны дополнительные пробы, которые направили в лаборатории Киева и Харькова для определения содержания в них гербицидов и фунгицидов.

Эксперты напомнили, что у реки Рось – довольно мощное течение и немалый объем воды и есть надежда, что опасные вещества растворятся до безопасных концентраций и не повлияют на состояние и здоровье людей.

Ранее мы сообщали, что яд вылился в Рось, когда автомобиль с химикатами попал в ДТП. Опасные пестициды неизвестные украли у фермеров. Они же говорят, что преступники тщательно спланировали кражу и, вероятно, везли дорогие химикаты заказчику.

Также мы сообщали, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал об угрозах после загрязнения Роси.

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