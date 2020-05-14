Попил пива с другом: еще один житель Сум заразился COVID-19

В городе обнаружили еще один случай заболевания - мужчина сам обратился к врачам

В Сумах обнаружили еще один случай заболевания коронавирусом – инфекцию подтвердили у мужчины, который общался с работником супермаркета, где отметили вспышку COVID-19.

Об этом на брифинге в областной государственной администрации рассказал заместитель директора лабораторного центра Михаил Мацюк.

По его словам, болезнь у 37-летнего мужчины протекает с минимальными проявлениями. Причем сумчанин самостоятельно решил обратиться к врачам после того, как узнал о вспышке инфекции среди работников супермаркета.

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"Заболевший имел симптомы и узнал, что у товарища, с которым он ранее пил пиво, подтвержден коронавирус методом ПЦР, потому обратился к врачам. Заболевание протекает в легкой форме, сейчас мужчина находится на самоизоляции", - подчеркнул Мацюк.

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Стоит отметить, что на утро 14 мая в Сумской области было подтверждено 158 случаев коронавируса, 39 из них – в областном центре. 82 жителя региона сумели побороть инфекцию, четверо умерли.

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Напомним, ранее в Кривом Роге вспыхнул скандал в местной больнице. Там выписали 15 пациентов с коронавирусной инфекцией, двое из них умерли. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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