"Попугайская" контрабанда: на границе с Беларусью перехватили нарушителя

Появилось видео с попугаями, перехваченными у нарушителя

"Попугайская" контрабанда: на границе с Беларусью перехватили нарушителя 2019-04-05T13:16:12+03:00 Другие регионы Появилось видео с попугаями, перехваченными у нарушителя

В Житомирской области пограничники задержали нарушителя, который пытался незаконно переправить в Беларусь более 150 попугаев. Об этом сообщили в пресс-службе Житомирского отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы Юрий Шахрайчук.

"Неизвестного, который быстро двигался в сторону украинско-белорусской границы, обнаружил во время патрулирования пограничный наряд отдела "Копище", – говорится в сообщении.

Нарушитель пытался сбежать, но пограничники оперативно задержали его. Каких-либо документов, удостоверяющих личность, у мужчины не оказалось. Также он не смог объяснить цель своего пребывания на приграничной территории.

Во время проверки прилегающей местности наряд обнаружил большой ящик, оборудованный ремнями для удобства переноски. Внутри него находилось шесть коробок с 150 попугаями.

Впоследствии была установлена и личность нарушителя – им оказался 45-летний гражданин Украины, житель одного из населенных пунктов приграничья. За попытку нарушения государственной границы были составлены админматериалы. Птиц изъяли и передадут сотрудникам ГФС.

Напомним, ранее в немецком городе Леррах, пограничники выехали на вызов о домашнем насилии и обнаружили мужчину, который бурно спорил со своим попугаем.

Также мы сообщали о том, как в Лондоне попугай жестко обматерил спасателей, которые пытались ему помочь. Когда один пожарный поднялся на крышу по лестнице и сказал "я тебя люблю", пытаясь завоевать расположение птицы, в ответ он услышал те же слова, приправленные парой матерных слов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " "Попугайская" контрабанда: на границе с Беларусью перехватили нарушителя". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.