После драки на рынке предприниматели ворвались в Луцкий горсовет (видео)

Городская власть хочет перенести рынок, но торговцы выступили против сноса палаток

В Луцке произошла драка на рынке. Конфликт возник между предпринимателями и муниципальной охраной.

После событий на рынке почти тысяча предпринимателей собрались на акцию протеста у мэрии Луцка. Они возмущены попыткой демонтировать старый рынок в центре города. Торговые ряды начали сносить ночью, но попытка закончилась столкновениями.

Предпринимательница Зоя Тарасюк говорит, что после ночного штурма от ее палатки ничего не осталось. Киоск снесли бульдозером. Убытки женщина оценивает в 20 тыс. грн.

"Я здесь торговала макаронами, маслом. Они подняли палатку, оттащили и выбросили", – жалуется предпринимательница Зоя Тарасюк.

Демонтаж рядов остановили предприниматели. Чтобы бульдозеры не снесли рынок, перегородили им дорогу. Бросались на муниципальную охрану с кулаками.

В полночь на место конфликта приехали дополнительные наряды полиции. Снос остановили, а утром около тысячи предпринимателей пришли в мэрию.

Несколько десятков торговцев прорвались в здание горсовета и сорвали заседание исполкома. Требуют наказать виновных и не переносить рынок.

"Нужно расформировать муниципальную стражу, которая себя дискредитировала. Предприниматели центрального рынка готовы на реконструкцию, неоднократно подавали проекты, видение того, как рынок должен выглядеть. Готовы вкладывать свои средства", – заявил предприниматель Петр Козин.

В мэрии говорят – о запланированном демонтаже торговцев предупреждали. Предлагали перенести торговые ряды на окраину Луцка. Однако такой вариант предпринимателей не устроил.

"Мы обратились с предложением перенести рынок, перенести палатки. К сожалению, нас не услышали. Наша попытка демонтировать силовым способом не удалась. Я несколько раз говорил – переезжайте, переезжайте, дайте жителям Луцка гордиться своим городом", – говорит секретарь Луцкого горсовета Григорий Пустовит.

В результате драк на рынке пострадали трое работников муниципальной охраны.

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Один – в тяжелом состоянии с травмой головы. Скандал расследует полиция.

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