Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,89
27,7

После протестов в Новых Санжарах один полицейский остается в больнице

5 марта, 02:50

Елена Вус

Всего во время протестов пострадали девять правоохранителей

Один из полицейских, пострадавших в столкновениях в Новых Санжарах до сих пор находится в больнице.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил во время отчета на заседании Верховной Рады Украины, сообщает "Укринформ".

"Докладываю: во время схваток, к сожалению, пострадали 9 правоохранителей. Один до сих пор в больнице, с тяжелыми ранениями", – сказал Аваков.

Реклама

Также министр подчеркнул, что МВД и в дальнейшем готово обеспечивать необходимые карантинные условия для недопущения распространения коронавируса в Украине.

В тренде
Запрещенное оружие и серьезные потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

"Также быстро и качественно, как мы организовали систему температурного скрининга на границе, также как мы действовали в Черновцах вчера, и будем действовать дальше", – резюмировал он.

Как сообщалось, после стычек с правоохранителями, которые произошли в Новых Санжарах, полиция открыла несколько уголовных производств, подозрения в организации протестов уже выдвинуты пятерым людям.

Одна из них рассказала, зачем бросала камни в автобусы с людьми. Женщина уверяет, что снова бы вышла протестовать.

Новые Санжары, столкновения местных жителей с нацгвардейцами (видео @Украина online)

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты МВД Новые Санжары Арсен Аваков правоохранители коронавирус эвакуация украинцев

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавируса
Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавирусаДругие регионы
Били ногами из-за парня: школьницам из Бердичева грозит немалый срок
Били ногами из-за парня: школьницам из Бердичева грозит немалый срокДругие регионы
В Житомире с багажника Rolls-Royce продавали картошку: фото
В Житомире с багажника Rolls-Royce продавали картошку: фотоДругие регионы
"Стыдно только за одно": жительница Новых Санжар рассказала, зачем бросала камни в автобусы (видео)Другие регионы
Атака на автобусы в Новых Санжарах: на видео попала интересная деталь (видео 18+)
Атака на автобусы в Новых Санжарах: на видео попала интересная деталь (видео 18+)Другие регионы
Погодный апокалипсис в Херсоне: ураганный ветер валит бигборды и светофоры (фото)
Погодный апокалипсис в Херсоне: ураганный ветер валит бигборды и светофоры (фото)Другие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...