После протестов в Новых Санжарах один полицейский остается в больнице

Один из полицейских, пострадавших в столкновениях в Новых Санжарах до сих пор находится в больнице.
Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил во время отчета на заседании Верховной Рады Украины, сообщает "Укринформ".
"Докладываю: во время схваток, к сожалению, пострадали 9 правоохранителей. Один до сих пор в больнице, с тяжелыми ранениями", – сказал Аваков.
Также министр подчеркнул, что МВД и в дальнейшем готово обеспечивать необходимые карантинные условия для недопущения распространения коронавируса в Украине.
"Также быстро и качественно, как мы организовали систему температурного скрининга на границе, также как мы действовали в Черновцах вчера, и будем действовать дальше", – резюмировал он.
Как сообщалось, после стычек с правоохранителями, которые произошли в Новых Санжарах, полиция открыла несколько уголовных производств, подозрения в организации протестов уже выдвинуты пятерым людям.
Одна из них рассказала, зачем бросала камни в автобусы с людьми. Женщина уверяет, что снова бы вышла протестовать.
Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары
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