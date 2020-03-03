Послезавтра из "Новых Санжар" могут выйти эвакуированные из Китая

В медчасти "Новые Санжары" находящиеся в обсервации эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы ожидают результатов очередного теста на коронавирус. В обсервации находится и корреспондент "Сегодня" Александр Махов.

"Здоровье – прекрасное, утренний обход не выявил ни у кого никаких признаков ОРВИ или повышенной температуры", – говорит корреспондент "Сегодня" Александр Махов.

Вместе с тем, находящиеся в медчасти внимательно следят за распространением коронавируса в мире. В "Новых Санжарах" пребывает и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Она делится с другими самой свежей информацией о коронавирусе. В частности – о результатах анализов двухлетнего мальчика из Тернополя, у которого подозревали коронавирус.

"У мальчика в Тернопольской области при тестировании на грипп было выяснено, что у него грипп, поэтому все успокоились. Но если мы говорим о коронавирусе в Украине вообще, то таких результатов и выявленных случаев на сегодня у нас нет. Но вся система медицинская готова для помощи", – уверяет министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Тем временем в "Новых Санжарах" стартовал первый в мире турнир по настольному теннису в обсервации. С настоящими наградами – кубком и медалями, которые эвакуированным прислала Львовская областная федерация настольного тенниса.

Всего за лидерство соревнуются в двух группах: мужской и женской. Самому младшему участнику – восемь лет. Турнир – международный, поскольку кроме граждан Украины за пальму первенства соревнуются граждане Доминиканской республики и Черногории. Кое-кто сыграл в настольный теннис впервые в жизни.

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При этом находиться в коридоре можно не более чем трем лицам одновременно. Следовательно, сам турнир несколько растягивается по времени. Первые партии начали играть еще накануне.

Во вторник вечером находящимся на обсервации могут сообщить результаты повторного анализа на коронавирус.

"Если он будет отрицательным – то есть, ни у кого из нас вируса не найдут, то среда станет последним днем ​​обсервации. А в четверг – мы все разъедемся домой", – говорит журналист "Сегодня" Александр Махов.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что Зоряна Скалецкая напомнила о методах профилактики коронавируса.

Тем временем еще три страны заявили о первых случаях заражения коронавирусом.

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