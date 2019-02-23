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Поставлял мальчиков педофилам: в Николаеве задержали сутенера

Сегодня, 09:22

Мужчина оказался ранее судимым за развращение несовершеннолетних и изнасилование

Фото: ГУНП в Николаевской области
Фото: ГУНП в Николаевской области.
Поставлял мальчиков педофилам: в Николаеве задержали сутенера //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/0f4/fb6/5c70f4fb60e1d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/0f4/fb6/5c70f4fb60e1d.jpg Другие регионы Мужчина оказался ранее судимым за развращение несовершеннолетних и изнасилование

В Николаеве правоохранители задержали сутенера, который поставлял клиентам-педофилам несовершеннолетних мальчиков. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, 30-летний мужчина, который и сам имеет нетрадиционные интимные предпочтения, систематически поставлял заказчикам для оказания сексуальных услуг 16-летних подростков. Мальчиков, готовых за деньги выполнять сексуальные прихоти педофилов, преступник находил среди своего окружения.

Кроме того, задержанный и ранее привлекался к уголовной ответственности за развращение несовершеннолетних, изнасилование неестественным способом и сводничество для разврата подростков. За эти преступления ему дали 11 лет тюрьмы, но через шесть мужчина был освобожден условно досрочно. Спустя полтора года, как оказался на свободе, он продолжил заниматься организацией детской проституции.

Сутенера задержали 21 февраля, когда тот уже привез очередного несовершеннолетнего к клиенту и получил за это 2000 гривен, из которых 500 – должен был отдать "подопечному". В ближайшее время суд изберет преступнику меру пресечения. Также будет решаться вопрос о привлечении к ответственности клиентов задержанного.

Стоит напомнить, что ранее Верховной Раде предложили усилить защиту детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.

Ранее в полиции назвали число дел, открытых за сексуальное насилие против детей. Оказалось, что в Украине расследуют более 4300 уголовных производств по сексуальным преступлениям против детей.

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Тег педофил, Николаев, задержание, подростки, сутенер

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