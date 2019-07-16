Потоп в Черниговской области: Прилуки оказались в водной ловушке

Автомобили и автобусы плавали по улицам города из-за забитой канализации

В Черниговской области сильные ливни, которые прошли в Прилуках, привели к потопу – на дорогах города возникли "реки" глубиной в полтора метра.

Причиной того, что город оказался в водной ловушке, стала забитые дождевые стоки. Результате на улицах утопали легковые автомобили, а городские автобусы перевозили пассажиров практически вплавь.

Напомним, как сообщали новости "Сегодня", в Одесской области сильные ливни привели к подтоплениям. Вода вышла из рек и затопила многие домовладения, а в огородах местных жителях находили крупную рыбу, выброшенную через дамбы водохранилищ.

А тем временем из-за непогоды в Украине премьер-министр Владимир Гройсман собрал экстренное совещание служб спасения. Темой заседания стал ход ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возникших на территории страны.

Напомним, что 14 июля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков в этот день – 36 мм, что на 8 мм больше чем это было в 1962 году. Стоит отметить, что максимальное количество осадков в Киеве с 1891 года выпало 20 июля 1902 года – 103 мм.

Новости "Сегодня" сообщали, что в прошлый раз непогода в Киеве и области, которая сопровождалась мощным ливнем и ураганным ветром, натворила немало бед. Киевляне и жители столичной области также выкладывали в сети многочисленные фото последствий.

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