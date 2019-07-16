Сделать стартовой
25,74
29,01
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

Потоп в Черниговской области: Прилуки оказались в водной ловушке

16 июля, 16:22

Автомобили и автобусы плавали по улицам города из-за забитой канализации


В Черниговской области сильные ливни, которые прошли в Прилуках, привели к потопу – на дорогах города возникли "реки" глубиной в полтора метра.

Причиной того, что город оказался в водной ловушке, стала забитые дождевые стоки. Результате на улицах утопали легковые автомобили, а городские автобусы перевозили пассажиров практически вплавь.

Напомним, как сообщали новости "Сегодня", в Одесской области сильные ливни привели к подтоплениям. Вода вышла из рек и затопила многие домовладения, а в огородах местных жителях находили крупную рыбу, выброшенную через дамбы водохранилищ.


А тем временем из-за непогоды в Украине премьер-министр Владимир Гройсман собрал экстренное совещание служб спасения. Темой заседания стал ход ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возникших на территории страны.

Напомним, что 14 июля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков в этот день – 36 мм, что на 8 мм больше чем это было в 1962 году. Стоит отметить, что максимальное количество осадков в Киеве с 1891 года выпало 20 июля 1902 года – 103 мм.

Новости "Сегодня" сообщали, что в прошлый раз непогода в Киеве и области, которая сопровождалась мощным ливнем и ураганным ветром, натворила немало бед. Киевляне и жители столичной области также выкладывали в сети многочисленные фото последствий


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег потоп, ливень, прилуки, Черниговская область

Вы сейчас просматриваете новость " Потоп в Черниговской области: Прилуки оказались в водной ловушке". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По Киеву прошелся сильный ливень: несколько районов затоплены, фото и видео

14 июля, 17:25

Пользователи сети публикуют фото и видео затопленных улиц

Спасатели рассказали, каких бед натворила непогода в Украине

28 июня, 09:16

Обесточены более 200 населенных пунктов в восьми областях

8 вещей, которые мешают вам выйти замуж

Водная диета: худей быстро и дешево

Кто получит повышенные пенсии и когда следующий рост выплат

Назван самый трудно диагностируемый вид рака

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

В Минюсте рассказали, как не переплатить за газ

Велосипедистка дня: бразильская красотка

Жители Днепра станут больше платить за воду

"Чернобыль" от HBO: о чём соврали создатели рейтингового сериала

Секреты ухода за орхидеей

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

Грустная судьба чудесных советских актрис

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии: суды бьют тревогу

Вчера, 07:00

Участников "льготных" разводов выдает их поведение

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

14 июля, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

Половина украинцев не понимает, что происходит в украинской политике: результаты социального исследования

14 июля, 07:00

Вторая половина очень интересуется политикой. Эксперты считают, что это плохо Мария Пирогова

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

14 июля, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Государство обманывает пенсионеров: эксперт раскрыла детали

Медики назвали самые "вредные" каши
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь