Потоп в Сумах: мощный ливень остановил движение на нескольких улицах
Уровень воды на улицах Сум после ливня поднялся на 20 сантиметров
В Сумах движение по нескольким улицам было парализовано из-за потопа – вода поднялась почти на 20 сантиметров после мощного ливня, который прошел городе.
Троллейбусы остановились на два часа и людям пришлось пешком добираться на работу, шлепая по лужам. Такая ситуация приключилась не в первый раз – старая ливневая система города не справляется с такими нагрузками.
Чиновники говорят, что на очистку системы нужен миллион гривен, однако такой суммы еще не нашли. Тем временем, горожан предупредили – ближе к вечеру снова ожидается мощный ливень с грозой.
Напомним, ранее потоп возник в Мелитополе – после дождя подтопило исторический центр города, а больше всего воды собралось в нижней части населенного пункта, куда стекают потоки с центральных улиц.
Так, огромные лужи возникли на перекрестке улиц Невского и Интеркультурной, и перейти дорогу, не намочив ног, для пешеходов стало настоящим квестом.
А ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Запорожской области на 11 и 12 декабря – в регионе ожидаются сильный ветер и дожди, а также туман. Напомним, ранее мы писали о "наводнении", которое пришло в курортную Кирилловку после сильного шторма.
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