Потоп в Сумах: мощный ливень остановил движение на нескольких улицах

Уровень воды на улицах Сум после ливня поднялся на 20 сантиметров

В Сумах после сильного ливня движение на нескольких улицах было парализовано. Фото: Facebook

В Сумах движение по нескольким улицам было парализовано из-за потопа – вода поднялась почти на 20 сантиметров после мощного ливня, который прошел городе.

Троллейбусы остановились на два часа и людям пришлось пешком добираться на работу, шлепая по лужам. Такая ситуация приключилась не в первый раз – старая ливневая система города не справляется с такими нагрузками.

Чиновники говорят, что на очистку системы нужен миллион гривен, однако такой суммы еще не нашли. Тем временем, горожан предупредили – ближе к вечеру снова ожидается мощный ливень с грозой.

Напомним, ранее потоп возник в Мелитополе – после дождя подтопило исторический центр города, а больше всего воды собралось в нижней части населенного пункта, куда стекают потоки с центральных улиц.

Так, огромные лужи возникли на перекрестке улиц Невского и Интеркультурной, и перейти дорогу, не намочив ног, для пешеходов стало настоящим квестом.

А ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Запорожской области на 11 и 12 декабря – в регионе ожидаются сильный ветер и дожди, а также туман. Напомним, ранее мы писали о "наводнении", которое пришло в курортную Кирилловку после сильного шторма.

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