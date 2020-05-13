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Поваленные деревья и обесточенные села: что натворил ураган в Черниговской области (фото, видео)

13 мая, 12:37

Тина Наринецкая

Сейчас в регионе обесточены восемь населенных пунктов

Ураган, который вчера, 12 мая, пронесся по Украине, не обошел и Черниговскую область. Тут непогода натворила немало беды, сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

Ветер был настолько сильным, что что валил деревья прямо на проезжие части. "Погодные" завалы в регионе расчищали 11 спасателей и три единицы спецтехники. В частности, два дерева рухнули в Чернигове, еще одно – в Менском районе.

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Кроме того, из-за непогоды в Черниговской области без электроснабжения остались восемь населенных пунктов в нескольких районах: Городнянский район – 3, Козелецкий, Черниговский, Репкинский, Новгород-Северский и Ичнянский районы – по 1.

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"Аварийно-восстановительные работы проводятся аварийными бригадами АО "Черниговоблэнерго", – отметили в ГСЧС.

Видео: Facebook

Также ураган бушевал в центре Харькова. Там на улице Чернышевского из-за порывов сильного ветра рухнуло дерево. В итоге – пострадали двое прохожих, повреждения получил припаркованный автомобиль и фасад здания.

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Напомним, не так давно в Николаеве из-за шквального ветра рухнул мост.

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