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Поваленные деревья и "утонувшие" дворы: на Херсон обрушилась непогода (фото)

1 июля, 12:14

Руслан Ровик Руслан Ровик

Спасатели рассказали о последствиях стихии, которая бушевала в городе

В Херсоне вечером 30 июня, как и в Одессе, резко ухудшилась погода – начался сильный шквальный ветер и ливень.

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Вследствие стихии были повалены деревья, подтоплены дома и участки, а спасателям пришлось всю ночь ликвидировать последствия непогоды, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"Было сделано пять выездов на уборку аварийных деревьев, одно из которых повредило два легковых автомобиля. Откачали воду в трех жилых домах и на восьми приусадебных участках", - говорится в сообщении.

Кроме того, спасателям пришлось выезжать на Николаевское шоссе, где под железнодорожным мостом в водной ловушке оказалась маршрутка с пассажирами – бойцы ГСЧС помогли вытолкать автобус из водной ямы и ликвидировали дорожный затор.

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Ранее сообщалось, что в результате обильных ливней, которые прошли в западных областях Украины, вода в горных реках поднялась до критического уровня, что привело к гибели людей и масштабным разрушениям: прорваны дамбы, смыты мосты, размыты дороги и подтоплены населенные пункты.

После стихийного бедствия президент Владимир Зеленский заверил, что держит ситуацию на контроле и сделает все необходимое, чтобы оказать помощь людям, а премьер-министр Денис Шмыгаль распорядился срочно принять меры по ликвидации последствий непогоды.

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погода ветер Херсон стихия непогода ливень ГСЧС

Источник: Сегодня

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