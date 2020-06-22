Поваленные деревья и затопленные дома: что натворила непогода в Винницкой области (фото)

Винницкую область снова накрыла непогода: сильный ветер валил деревья по всей области, а в результате ливня дома оказались затопленными. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщает пресс-служба, вечером 21 июня спасателям поступило сразу несколько сообщений о последствиях грозы.
Подразделения ГСЧС выезжали в четыре района области. В Тывровском районе – в село Сутиски и город Гнивань. В результате порыва ветра на дорогу упало несколько деревьев, а также деревянные телефонные столбы.
В Жмеринском районе спасатели дважды выезжали на уборку деревьев, упавших в селе Тартак и на автодорогу вблизи села Людавка. Также убирали ветки с проезжей части в городе Хмельник и селе Соколец Немировского района.
В Виннице за сильных дождей затопило частные домовладения. Спасателям пришлось откачивать воду. В частности, на ул. Брацлавской, 50, подтоплен двор одного из жилых домов. Позже на аналогичный вызов спасатели выезжали на ул. Антоновича, где подтопило три дома, и на ул. Уютную, где подтопило подвал дома.
Напомним, что из-за усложнения погодных условий в Украине без электроснабжения остались 112 населенных пунктов.Непогода натворила беды в пяти регионах.
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