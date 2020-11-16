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Повторные выборы в Херсоне: появились результаты голосования

16 ноября, 18:32

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Колыхаев получил 63,59% голосов избирателей

Во втором туре выборов мэра в Херсоне победил кандидат от "Партии Игоря Колыхаева" НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ!" Игорь Колыхаев.

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Об этом сообщили в Херсонской городской территориальной избирательной комиссии, пишет Укринформ.

Отмечается, что Игорь Колыхаев получил 63,59% голосов избирателей, за него проголосовали 34 125 избирателей.

В то же время за его конкурента – бывшего главы Херсона Владимира Сальдо отдали голоса 18 135 избирателей.

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Напомним, мы писали, что в КИУ назвали причину самой низкой за 10 лет явки на выборах в Украине.

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Кроме того, гражданская сеть ОПОРА сделала дайджест наиболее показательных случаев, касающихся нарушений порядка голосования.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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