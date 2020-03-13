Появились новые данные о состоянии инфицированной в Радомышле: что говорят врачи

Состояние инфицированной коронавирусом 71-летней жительницы Радомышля медики оценивают как средней тяжести. Сейчас больная дышит самостоятельно, сообщила во время брифинга заместитель председателя ОГА Наталья Остапченко.

"Женщина, которая заболела коронавирус, пока дышит самостоятельно, находится на кислородной поддержке, состояние средней тяжести. В больницу в Радомышле направили специалистов из Житомира – врача-инфекциониста, пульмонолога, которые следят за ее состоянием здоровья и предоставляют всю необходимую медицинскую помощь в соответствии с симптоматикой", – отметила в начале Наталия Остапченко.

Также она отметила, что сегодня утром состояние пенсионерки ухудшилось и было тяжелым. Но ее оперативно перевели на искусственную вентиляцию легких и провели кислородную терапию. Это помогло, и женщине стало легче.

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Кроме того, в доме больной женщины провели первичную дезобработку жилья. Также обработали санитарный транспорт, в котором ее привезли в больницу.

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Ранее мы писали, что в Радомышле из-за угрозы распространения коронавируса установят блокпосты для контроля въезда и выезда людей.

Напомним, что в Радомышле уже ввели чрезвычайное положение.

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