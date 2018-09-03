Появились жуткие подробности убийства украинского ученого в Николаеве

Сегодня, 13:02

Орудием убийства стал кухонный нож, сломавшийся после 17-го удара

Фото: novosti-n.org
Фото: novosti-n.org

Убийца украинского ученого Николая Шитюка, тело которого нашли в арендованной квартире в Николаеве, нанес мужчине 17 ранений кухонным ножом.

Об этом сообщает местное издание "Новости-N" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Убийца наносил удары в области туловища и шеи. По характеру ударов можно предполагать, что убивший профессора человек, находился в состоянии ярости: удары были хаотические. Кроме того, нападение для Шитюка, скорее всего, было неожиданным.

Орудием убийства стал обычный кухонный нож, который сломался после одного из ударов. Также в квартире, в которой убили ученого, был беспорядок и везде были разбросаны вещи.

Мы уже писали о том, что правоохранители задержали 25-летнего жителя Николаевского района, подозреваемого в убийстве украинского профессора Николая Шитюка. 

Ранее мы писали, что тело профессора с признаками насильственной смерти нашли в том же доме, в котором в 2012 году изнасиловали Оксану Макар.

Николай Шитюк – академик Украинской академии исторических наук, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Ученый был одним из наиболее известных в Украине и за ее пределами исследователей Голодомора 1933 года.
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