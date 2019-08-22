Появилось новое видео масштабного пожара на складе "Новой почты" в Полтаве

Жертв и пострадавших в результате пожара нет

/ Фото: ГСЧС

В сети появилось видео пожара на складе "Новой почты" с квадрокоптера. Видео опубликовал Александр Балковый.

Стоит отметить, что пожар возник на складе почты, но посылки там не хранились.

К тому же, спасатели уже локализовали пожар. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Как отмечается в сообщении, жертв и пострадавших нет.

"В "2:00 22 августа пожар локализован на площади 1 тыс. 500 кв. м. Жертв и пострадавших нет", – говорится в утренней сводке ГСЧС.

К тушению пожара привлекались 81 человек личного состава и 20 единиц техники ГСЧС.

Напомним, 21 августа в 19:50 в Полтаве в одноэтажном складском здании "Новая Почта" возник пожар. По состоянию на 21:30 площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м.

Как мы писали ранее, в ночь на 17 августа произошел масштабный пожар в одесской гостинице "Токио Стар", в результате которого погибли девять человек и 10 человек пострадали.

Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 ("Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности") Уголовного кодекса Украины. Также Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, рассматриваются три версии.

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