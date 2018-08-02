Появился фоторобот мужчины, напавшего на чиновницу в Херсоне

За инфомацию о преступнике друзья Гандзюк готовы заплатить 100 тысяч гривен

В сети появился фоторобот мужчины, который напал чиновницу Екатерину Гандзюк в Херсоне. Его опубликовал на своей странице в Facebook местный журналист Сергей Никитенко.

По его словам, журналисты, активисты, юристы ведут собственное расследование по делу нападения на Екатерину Гандзюк. И на данный момент они собирают всю информацию по нападению. Журналист отметил, что мужчина, изображенный на фотороботе, как минимум несколько дней посещал четвертый Таврический микрорайон и, возможно, бывал в горсовете.

Кроме того, друзья чиновницы за информацию, которая поможет найти нападающего, готовы заплатить вознаграждение в сумме 100 тысяч гривен.

Ранее мы уже писали о том, что Екатерине Гандзюк предоставили государственную охрану. 1 августа женщину выписали из Херсонской областной клинической больницы и отправили долечиваться в Киев.

На данный момент полиция квалифицирует нападение как "покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью", а следствие рассматривает три версии инцидента.

Кроме того, правоохранители опубликовали видео, на котором запечатлен мужчина, напавший на чиновницу.

Напомним, утром 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул кислотой в лицо советнице городского головы Екатерине Гандзюк.



